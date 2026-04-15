Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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Performance im Blick 15.04.2026 16:03:57

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Visa-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Visa-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Visa eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Visa-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Visa-Papier bei 335,81 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 29,779 Visa-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.04.2026 auf 311,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 272,21 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,28 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Visa einen Börsenwert von 589,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com

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