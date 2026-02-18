Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

Lohnendes Visa-Investment? 18.02.2026 16:04:17

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Visa-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Visa-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 356,73 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Visa-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,280 Visa-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.02.2026 89,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 319,50 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 89,56 USD entspricht einer negativen Performance von 10,44 Prozent.

Visa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 598,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

Analysen zu Visa Inc.

16.02.26 Visa Buy UBS AG
21.01.26 Visa Kaufen DZ BANK
26.11.25 Visa Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.25 Visa Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Visa Inc. 269,55 -0,88% Visa Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

