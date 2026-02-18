Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Visa-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Visa-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 356,73 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Visa-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,280 Visa-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.02.2026 89,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 319,50 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 89,56 USD entspricht einer negativen Performance von 10,44 Prozent.

Visa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 598,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at