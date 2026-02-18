Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Lohnendes Visa-Investment?
|
18.02.2026 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Visa-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 356,73 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Visa-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,280 Visa-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.02.2026 89,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 319,50 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 89,56 USD entspricht einer negativen Performance von 10,44 Prozent.
Visa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 598,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com
Nachrichten zu Visa Inc.
|
17.02.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
13.02.26
|NYSE-Handel: So steht der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
11.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.02.26
|Montagshandel in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
|16.02.26
|Visa Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Visa Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Visa Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Visa Inc.
|269,55
|-0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.