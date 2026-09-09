Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Walmart-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Walmart-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Walmart-Anteile betrug an diesem Tag 23,43 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 426,743 Walmart-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 106,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45 256,05 USD wert. Damit wäre die Investition um 352,56 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Walmart eine Börsenbewertung in Höhe von 850,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at