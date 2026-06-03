Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Lukrative Walmart-Investition?
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03.06.2026 16:04:19
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Walmart-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 49,61 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walmart-Aktie investiert, befänden sich nun 2,016 Walmart-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 227,91 USD, da sich der Wert eines Walmart-Papiers am 02.06.2026 auf 113,06 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 127,91 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 910,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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