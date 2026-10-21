Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Frühe Anlage
|
21.10.2026 16:03:39
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die Walmart-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Walmart-Papier 52,92 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Walmart-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 188,964 Walmart-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 22 269,46 USD, da sich der Wert eines Walmart-Anteils am 20.10.2026 auf 117,85 USD belief. Damit wäre die Investition 122,69 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Walmart eine Marktkapitalisierung von 942,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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