Walmart Aktie

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WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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Lukratives Walmart-Investment? 30.09.2026 16:03:40

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Walmart-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Walmart-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 46,46 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walmart-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 215,239 Walmart-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 106,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 987,52 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 22 987,52 USD, was einer positiven Performance von 129,88 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Walmart belief sich zuletzt auf 863,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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