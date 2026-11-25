Heute vor 5 Jahren wurde die Walmart-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Walmart-Anteile an diesem Tag 48,85 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,472 Walmart-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 708,68 USD, da sich der Wert eines Walmart-Papiers am 24.11.2026 auf 132,31 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 170,87 Prozent gesteigert.

Alle Walmart-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,03 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at