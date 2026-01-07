Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Walmart gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Walmart-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Walmart-Aktie betrug an diesem Tag 90,81 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Walmart-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,101 Walmart-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,91 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 06.01.2026 auf 114,34 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +25,91 Prozent.

Am Markt war Walmart jüngst 899,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at