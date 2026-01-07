Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Frühes Investment
|
07.01.2026 16:04:58
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Walmart-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Walmart-Aktie betrug an diesem Tag 90,81 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Walmart-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,101 Walmart-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,91 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 06.01.2026 auf 114,34 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +25,91 Prozent.
Am Markt war Walmart jüngst 899,47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
