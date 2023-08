Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart verdient

Vor Jahren in Walmart-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Walmart-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 129,40 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Walmart-Aktie investiert hat, hat nun 77,280 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.08.2023 gerechnet (159,11 USD), wäre die Investition nun 12 295,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,96 Prozent gesteigert.

Walmart war somit zuletzt am Markt 428,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at