Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Performance unter der Lupe
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22.04.2026 16:04:33
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Walmart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22,91 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Walmart-Aktie investierten, hätten nun 4,366 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.04.2026 auf 129,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 565,77 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 465,77 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Walmart belief sich jüngst auf 1,02 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com
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