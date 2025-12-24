Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walmart-Aktie Investoren gebracht.

Am 24.12.2020 wurde das Walmart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,83 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Walmart-Aktie investiert hat, hat nun 209,059 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 110,90 USD gerechnet, wäre die Investition nun 23 184,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 131,85 Prozent vermehrt.

Der Walmart-Wert an der Börse wurde auf 896,83 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at