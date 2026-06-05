Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Dividende im Fokus
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05.06.2026 16:36:37
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: Über diese Dividende können sich Walmart-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart am 04.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0,94 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 13,25 Prozent. Walmart zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 7,51 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 12,25 Prozent.
Dividendenrendite im Fokus
Zum NASDAQ-Schluss ging der Walmart-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 117,74 USD aus dem Handel. Der Walmart-Titel verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 0,79 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 0,85 Prozent.
Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung
Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von Walmart via NASDAQ 150,69 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 163,78 Prozent stärker zugenommen als der Walmart-Kurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Walmart
Für 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,00 USD. Die Dividendenrendite würde demnach auf 0,85 Prozent steigen.
Fundamentaldaten der Walmart-Aktie
Die Börsenbewertung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Walmart beträgt aktuell 925,177 Mrd. USD. Das KGV von Walmart beläuft sich aktuell auf 43,66. Der Umsatz von Walmart belief sich in 2026 auf 713,163 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 2,73 USD.
Redaktion finanzen.at
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