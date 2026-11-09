Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Lohnende Walt Disney-Investition?
|
09.11.2026 16:03:45
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 09.11.2016 wurde das Walt Disney-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 94,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Walt Disney-Papier investiert hätte, befänden sich nun 105,664 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 336,22 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Anteils am 06.11.2026 auf 116,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,36 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Walt Disney belief sich zuletzt auf 202,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: gary718 / Shutterstock.com
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