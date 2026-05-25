Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Profitabler Walt Disney-Einstieg?
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25.05.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Walt Disney-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Walt Disney-Aktie bei 99,86 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Walt Disney-Aktie investierten, hätten nun 100,140 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 314,44 USD, da sich der Wert einer Walt Disney-Aktie am 22.05.2026 auf 103,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,14 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Walt Disney belief sich zuletzt auf 178,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: chrisdorney / Shutterstock.com
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