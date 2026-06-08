Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Lohnender Walt Disney-Einstieg?
|
08.06.2026 16:04:05
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Walt Disney-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Walt Disney-Papier bei 92,53 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,807 Walt Disney-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 99,71 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 077,60 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,76 Prozent.
Der Marktwert von Walt Disney betrug jüngst 173,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: s_buckley / Shutterstock.com
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