Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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Lohnender Walt Disney-Einstieg? 08.06.2026 16:04:05

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Walt Disney-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Walt Disney-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Walt Disney-Papier bei 92,53 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,807 Walt Disney-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 99,71 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 077,60 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,76 Prozent.

Der Marktwert von Walt Disney betrug jüngst 173,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: s_buckley / Shutterstock.com

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