Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Walt Disney-Anlage unter der Lupe
|
16.11.2026 16:03:41
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Walt Disney-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 105,80 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,945 Walt Disney-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 112,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 118,97 USD belief. Das entspricht einem Plus von 12,45 Prozent.
Insgesamt war Walt Disney zuletzt 205,13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: chrisdorney / Shutterstock.com
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