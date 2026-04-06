Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Walt Disney-Anlage unter der Lupe
|
06.04.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Walt Disney-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 83,53 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hat, hat nun 11,972 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Walt Disney-Papiers auf 96,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 156,59 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,66 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Walt Disney betrug jüngst 171,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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