Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Rentable Walt Disney-Anlage?
|
12.01.2026 16:03:35
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walt Disney-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Walt Disney-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Walt Disney-Aktie bei 108,65 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,204 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 066,54 USD, da sich der Wert einer Walt Disney-Aktie am 09.01.2026 auf 115,88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,65 Prozent angewachsen.
Walt Disney wurde am Markt mit 206,70 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
Analysen zu Walt Disney
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.24
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
