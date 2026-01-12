Walt Disney Aktie

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

Rentable Walt Disney-Anlage? 12.01.2026 16:03:35

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walt Disney-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walt Disney-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Walt Disney eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Walt Disney-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Walt Disney-Aktie bei 108,65 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,204 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 066,54 USD, da sich der Wert einer Walt Disney-Aktie am 09.01.2026 auf 115,88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,65 Prozent angewachsen.

Walt Disney wurde am Markt mit 206,70 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

Walt Disney 96,95 -2,57%

Walt Disney 96,95 -2,57% Walt Disney

