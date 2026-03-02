Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Rentabler Walt Disney-Einstieg?
|
02.03.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walt Disney von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Walt Disney-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Walt Disney-Aktie bei 97,00 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Walt Disney-Aktie investierten, hätten nun 103,093 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Walt Disney-Papiers auf 106,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 931,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,32 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Walt Disney eine Marktkapitalisierung von 188,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: canbedone / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walt Disney
|
16:01
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
26.02.26
|Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
26.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter (finanzen.at)