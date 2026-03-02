Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walt Disney von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Walt Disney-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Walt Disney-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Walt Disney-Aktie bei 97,00 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Walt Disney-Aktie investierten, hätten nun 103,093 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Walt Disney-Papiers auf 106,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 931,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,32 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Walt Disney eine Marktkapitalisierung von 188,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at