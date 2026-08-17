Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Lohnender Walt Disney-Einstieg?
|
17.08.2026 16:03:30
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Walt Disney-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Walt Disney-Anteile betrug an diesem Tag 96,87 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hat, hat nun 103,231 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 030,25 USD, da sich der Wert einer Walt Disney-Aktie am 14.08.2026 auf 106,85 USD belief. Damit wäre die Investition um 10,30 Prozent gestiegen.
Walt Disney wurde am Markt mit 184,61 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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