Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Profitable Walt Disney-Anlage?
|
01.12.2025 16:04:14
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Walt Disney-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 149,44 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Walt Disney-Aktie investierten, hätten nun 66,916 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 28.11.2025 auf 104,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 990,77 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 30,09 Prozent.
Jüngst verzeichnete Walt Disney eine Marktkapitalisierung von 186,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Walt Disneymehr Analysen
