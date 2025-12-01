Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Walt Disney Aktie

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

Profitable Walt Disney-Anlage? 01.12.2025 16:04:14

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Walt Disney-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Walt Disney-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 149,44 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Walt Disney-Aktie investierten, hätten nun 66,916 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 28.11.2025 auf 104,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 990,77 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 30,09 Prozent.

Jüngst verzeichnete Walt Disney eine Marktkapitalisierung von 186,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: chrisdorney / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Walt Disney 90,22 0,26% Walt Disney

