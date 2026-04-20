Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Walt Disney-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 20.04.2021 wurde das Walt Disney-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 182,79 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walt Disney-Aktie investiert, befänden sich nun 0,547 Walt Disney-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 106,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,15 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41,85 Prozent abgenommen.

Walt Disney erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 188,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at