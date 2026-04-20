Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Walt Disney-Investment? 20.04.2026 16:03:35

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren verloren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Walt Disney-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 20.04.2021 wurde das Walt Disney-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 182,79 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walt Disney-Aktie investiert, befänden sich nun 0,547 Walt Disney-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 106,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,15 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41,85 Prozent abgenommen.

Walt Disney erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 188,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: chrisdorney / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walt Disney

mehr Nachrichten