Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Walt Disney gewesen.

Walt Disney-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Walt Disney-Aktie an diesem Tag bei 116,71 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 8,568 Walt Disney-Papiere. Die gehaltenen Walt Disney-Papiere wären am 03.11.2023 728,90 USD wert, da der Schlussstand 85,07 USD betrug. Mit einer Performance von -27,11 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Walt Disney eine Börsenbewertung in Höhe von 155,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at