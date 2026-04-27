Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Walt Disney-Aktien gewesen.

Walt Disney-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Walt Disney-Papier bei 105,28 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walt Disney-Aktie investiert, befänden sich nun 9,498 Walt Disney-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2026 auf 102,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 974,54 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,55 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Walt Disney eine Börsenbewertung in Höhe von 181,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at