Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Lohnende Walt Disney-Investition?
|
02.11.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Walt Disney-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 169,83 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walt Disney-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,888 Walt Disney-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 653,24 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Anteils am 30.10.2026 auf 110,94 USD belief. Damit wäre die Investition um 34,68 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Walt Disney einen Börsenwert von 191,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: canbedone / Shutterstock.com
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