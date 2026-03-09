Walt Disney Aktie

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

Walt Disney-Investment 09.03.2026 16:03:46



Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Walt Disney von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Walt Disney-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden Walt Disney-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 105,51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,948 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.03.2026 gerechnet (101,54 USD), wäre die Investition nun 96,24 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,76 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Walt Disney eine Börsenbewertung in Höhe von 180,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: chrisdorney / Shutterstock.com

02.02.26 Walt Disney Kaufen DZ BANK
13.11.25 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
07.05.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

