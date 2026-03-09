Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Walt Disney-Investment
|
09.03.2026 16:03:46
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Walt Disney von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurden Walt Disney-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 105,51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,948 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.03.2026 gerechnet (101,54 USD), wäre die Investition nun 96,24 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,76 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Walt Disney eine Börsenbewertung in Höhe von 180,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: chrisdorney / Shutterstock.com
Analysen zu Walt Disney
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
