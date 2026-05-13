3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Ausschüttung an Aktionäre
|
13.05.2026 16:36:34
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: 3M-Aktionäre bekommen weniger Dividende ausgezahlt
Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M am 12.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2,92 USD beschlossen. Somit wurde die 3M-Aktionärsvergütung verglichen mit dem Vorjahr um 19,11 Prozent verkleinert. 1,56 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die 3M-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 21,19 Prozent verkleinert.
3M-Auszahlungsrendite
Zum New York-Schluss notierte der 3M-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 143,21 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet das 3M-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1,82 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 2,80 Prozent.
Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und realer Rendite
Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von 3M via New York um 5,00 Prozent reduziert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -3,79 Prozent noch immer stärker zugenommen als der 3M-Aktienkurs.
Dividendenaussichten von 3M
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 2,71 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,89 Prozent anziehen.
Hauptdaten von Dividenden-Aktie 3M
3M ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 74,698 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3M beläuft sich aktuell auf 26,67. Im Jahr 2025 erwirtschaftete 3M einen Umsatz von 24,948 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 6,00 USD.
Redaktion finanzen.at
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