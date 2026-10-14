3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|3M-Performance im Blick
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14.10.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das 3M-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das 3M-Papier an diesem Tag bei 142,63 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das 3M-Papier investiert hätte, befänden sich nun 70,114 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 162,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 412,41 USD wert. Mit einer Performance von +14,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für 3M eine Börsenbewertung in Höhe von 82,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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