Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in 3M eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem 3M-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der 3M-Aktie betrug an diesem Tag 128,48 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die 3M-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 77,832 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.02.2026 12 116,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 155,68 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21,17 Prozent gesteigert.

3M wurde jüngst mit einem Börsenwert von 81,40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

