3M Aktie

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WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

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3M-Anlage 30.09.2026 16:03:40

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren 3M-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 30.09.2023 wurde die 3M-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 78,39 USD. Bei einem Investment von 100 USD in 3M-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,276 3M-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 214,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 168,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 114,93 Prozent gesteigert.

Der 3M-Wert an der Börse wurde auf 87,46 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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