Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen 3M-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde die 3M-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 149,68 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 66,807 3M-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.02.2026 11 120,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 166,46 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,21 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von 3M bezifferte sich zuletzt auf 87,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at