3M Aktie

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WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

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Lohnende 3M-Investition? 04.11.2026 16:03:36

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in 3M-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der 3M-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das 3M-Papier an diesem Tag bei 151,23 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das 3M-Papier investiert hätte, hätte er nun 66,123 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen 3M-Anteile wären am 03.11.2026 11 707,07 USD wert, da der Schlussstand 177,05 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,07 Prozent erhöht.

Der 3M-Wert an der Börse wurde auf 92,23 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com

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