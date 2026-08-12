3M Aktie

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WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

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Hochrechnung 12.08.2026 16:04:17

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in 3M-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der 3M-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren 3M-Anteile an diesem Tag 168,67 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,288 3M-Anteilen. Die gehaltenen 3M-Anteile wären am 11.08.2026 10 857,49 USD wert, da der Schlussstand 183,13 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +8,57 Prozent.

Der Börsenwert von 3M belief sich zuletzt auf 94,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com

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