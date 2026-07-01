Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der 3M-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 153,81 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die 3M-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65,015 3M-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 161,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 526,62 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,27 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete 3M eine Marktkapitalisierung von 84,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at