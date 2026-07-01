3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|3M-Anlage unter der Lupe
|
01.07.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der 3M-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 153,81 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die 3M-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65,015 3M-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 161,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 526,62 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,27 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete 3M eine Marktkapitalisierung von 84,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
Nachrichten zu 3M Co.
|
01.07.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
01.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.06.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
29.06.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
26.06.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
24.06.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
Analysen zu 3M Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|140,20
|-0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX weit im Plus -- DAX mit neuem Rekordhoch -- Wall Street gespalten - Dow knackt Rekord -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls deutlich zu. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.