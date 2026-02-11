3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|3M-Performance im Blick
|
11.02.2026 16:04:22
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 11.02.2025 wurde die 3M-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 150,07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die 3M-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,666 3M-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 173,43 USD gerechnet, wäre die Investition nun 115,57 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,57 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von 3M belief sich zuletzt auf 89,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
