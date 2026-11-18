3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Lukrativer 3M-Einstieg?
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18.11.2026 16:03:47
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor einem Jahr abgeworfen
Das 3M-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die 3M-Anteile bei 165,79 USD. Bei einem 3M-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,032 3M-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (180,88 USD), wäre die Investition nun 1 091,02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +9,10 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von 3M belief sich zuletzt auf 93,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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