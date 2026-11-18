Bei einem frühen 3M-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das 3M-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die 3M-Anteile bei 165,79 USD. Bei einem 3M-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,032 3M-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (180,88 USD), wäre die Investition nun 1 091,02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +9,10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von 3M belief sich zuletzt auf 93,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at