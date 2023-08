Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in 3M gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die 3M-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der 3M-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 114,40 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die 3M-Aktie investierten, hätten nun 0,874 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.08.2023 86,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 98,51 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -13,89 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von 3M bezifferte sich zuletzt auf 54,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at