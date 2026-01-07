3M Aktie

WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

Langfristige Performance 07.01.2026 16:04:58

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in 3M gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der 3M-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der 3M-Aktie betrug an diesem Tag 118,04 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die 3M-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,472 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 166,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 408,07 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,81 Prozent zugenommen.

3M war somit zuletzt am Markt 86,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

