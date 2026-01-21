3M Aktie

Lohnende 3M-Investition? 21.01.2026 16:04:38

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen 3M-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die 3M-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 101,03 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die 3M-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,990 3M-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 156,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,53 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 54,53 Prozent gleich.

3M war somit zuletzt am Markt 89,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

