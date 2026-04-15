3M Aktie

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WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

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3M-Anlage unter der Lupe 15.04.2026 16:03:57

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen 3M-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das 3M-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren 3M-Anteile 88,57 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die 3M-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,129 3M-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.04.2026 auf 152,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 172,24 USD wert. Mit einer Performance von +72,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von 3M belief sich zuletzt auf 80,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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