Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 3M-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der 3M-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 73,28 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die 3M-Aktie investierten, hätten nun 13,645 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 2 341,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 171,58 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +134,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von 3M bezifferte sich zuletzt auf 88,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at