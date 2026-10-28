3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|3M-Investment im Blick
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28.10.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der 3M-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 73,28 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die 3M-Aktie investierten, hätten nun 13,645 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 2 341,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 171,58 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +134,13 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von 3M bezifferte sich zuletzt auf 88,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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