3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Performance im Blick
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15.07.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren gekostet
Am 15.07.2021 wurde das 3M-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 169,64 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die 3M-Aktie investierten, hätten nun 5,895 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 923,02 USD, da sich der Wert einer 3M-Aktie am 14.07.2026 auf 156,58 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 7,70 Prozent verkleinert.
3M markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 82,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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