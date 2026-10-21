3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Rentable 3M-Anlage?
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21.10.2026 16:03:39
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem 3M-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 166,64 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die 3M-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,600 Anteilen. Die gehaltenen 3M-Anteile wären am 20.10.2026 102,84 USD wert, da der Schlussstand 171,37 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,84 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von 3M bezifferte sich zuletzt auf 83,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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