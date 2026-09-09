3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Langfristige Performance
|
09.09.2026 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der 3M-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die 3M-Anteile bei 155,54 USD. Bei einem 3M-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,643 3M-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 107,70 USD, da sich der Wert einer 3M-Aktie am 08.09.2026 auf 167,52 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 7,70 Prozent gleich.
3M wurde am Markt mit 86,99 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
Nachrichten zu 3M Co.
|
04.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
|
02.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu 3M Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|141,15
|-2,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.