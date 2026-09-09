Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in 3M-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der 3M-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die 3M-Anteile bei 155,54 USD. Bei einem 3M-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,643 3M-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 107,70 USD, da sich der Wert einer 3M-Aktie am 08.09.2026 auf 167,52 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 7,70 Prozent gleich.

3M wurde am Markt mit 86,99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at