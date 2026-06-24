3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Rentable 3M-Anlage?
|
24.06.2026 16:05:05
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3M von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem 3M-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 141,61 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das 3M-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,062 3M-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.06.2026 1 142,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 161,84 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,28 Prozent erhöht.
Insgesamt war 3M zuletzt 84,98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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