3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|3M-Investment
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23.09.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3M von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der 3M-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 156,29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 63,984 3M-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 832,43 USD, da sich der Wert eines 3M-Papiers am 22.09.2026 auf 169,30 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,32 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete 3M eine Marktkapitalisierung von 84,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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