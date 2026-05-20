3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Hochrechnung
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20.05.2026 16:04:04
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3M-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 20.05.2021 wurde die 3M-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 168,85 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 59,224 3M-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des 3M-Papiers auf 149,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 845,66 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 845,66 USD entspricht einer negativen Performance von 11,54 Prozent.
3M markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 79,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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