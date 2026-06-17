3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Rentable 3M-Investition?
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17.06.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3M-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden 3M-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der 3M-Anteile betrug an diesem Tag 163,40 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die 3M-Aktie investiert, befänden sich nun 0,612 3M-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.06.2026 auf 161,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,92 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 1,08 Prozent.
Insgesamt war 3M zuletzt 82,45 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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