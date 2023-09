Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes 3M-Investment eingefahren

Vor Jahren in 3M-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden 3M-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der 3M-Anteile betrug an diesem Tag 209,05 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,478 3M-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51,26 USD, da sich der Wert eines 3M-Papiers am 12.09.2023 auf 107,16 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -48,74 Prozent.

Der Börsenwert von 3M belief sich zuletzt auf 59,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at