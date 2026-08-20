Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Alphabet C (ex Google)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 20.08.2016 wurde die Alphabet C (ex Google)-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Alphabet C (ex Google)-Aktie letztlich bei 38,77 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,579 Alphabet C (ex Google)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 341,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 881,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 781,33 Prozent gesteigert.

Alphabet C (ex Google) war somit zuletzt am Markt 4,17 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at