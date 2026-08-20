Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Alphabet C (ex Google)-Investition
|
20.08.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 20.08.2016 wurde die Alphabet C (ex Google)-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Alphabet C (ex Google)-Aktie letztlich bei 38,77 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,579 Alphabet C (ex Google)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 341,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 881,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 781,33 Prozent gesteigert.
Alphabet C (ex Google) war somit zuletzt am Markt 4,17 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
19.08.26
|Google strikes $12bn AI chip deal with Marvell (Financial Times)
|
13.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
11.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|289,20
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.